Нижний Новгород, 2 апреля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области утвердило региональную программу, в соответствии с которой область будет бороться с коррупцией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

В частности, утвержденная государственная программа «Противодействие коррупции в Нижегородской области» своей целью ставит развитие системы противодействия коррупции, а также формирование в обществе нетерпимого к ней отношения.

Реализации программы рассчитана на период с 2019 по 2021 год. В результате к концу указанного срока число коррупционных нарушений, предполагающих уголовную, административную и иной вид ответственности, сократится до 20% (100 единиц) по сравнению с предыдущим годом. Вероятно, предполагается снизить показатель 2020 года.

Число нормативных актов и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы, также должно снизиться до 20% от общего числа нормативных актов в сравнении с предыдущим годом.

К 2021 году количество коррупционных проявлений должно составить не более 322 единиц. «Оценка населением и предпринимательским сообществом деятельности органов областной власти по противодействию коррупции как эффективной — 50% по итогам реализации программы», — говорится в документе.

Причем далее в документе после уточнения понятия «коррупция» следует соответствующая статистика за 2018 год. Так, по итогам 2018 года выявлено 323 коррупционных преступления. Возбуждено 160 уголовных дел, в суд направлено 142 дела по 304 преступлениям. Выявлено 215 совершивших коррупционные преступления лиц, 191 человек привлечен к уголовной ответственности. В исследованиях, проводившихся в 2018 году, 28% жителей области говорили о высоком уровне коррупции. Государственные и муниципальные гражданские служащие говорили о высоком уровне коррупции в 10% случаев, уровень коррупции как высокий охарактеризовали 14% опрошенных предпринимателей.

Объем финансирования программы из средств областного бюджета составит чуть более 3 млн рублей, или около 1 млн ежегодно, основной объем средств — 2,663 млн рублей — направят на выявление наиболее коррумпированных сфер и оценку эффективности мер против коррупции путем социологических исследований. На антикоррупционное образование и пропаганду направят 338 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, ранее документ раскритиковали депутаты регионального парламента на заседании комитета по вопросам государственной власти и МСУ. Программу назвали «законом для хороших отчетов», посчитав, что она не содержит реальных мер по борьбе с коррупцией. В частности, по данным «Коммерсантъ-Приволжье», депутат Галина Клочкова назвала странным финансирование соцопросов и бюджета, когда этим могут бесплатно заняться НКО. Владислав Егоров отметил, что можно использовать и данные опросов ВЦИОМ. По словам Ольги Щетининой, если в правительстве смогли подсчитать число областных законов с коррупциогенными факторами (31 документ в 2018 году), то их нужно приводить в соответствие с законодательством совместно с депутатами, не растягивая эту работу на три года.