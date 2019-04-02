Вашингтон, 2 апреля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он готов полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если власти этой страны не будут справляться с потоком нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты со своей стороны. Соотвествующее заявление Трамп сделал журналистам сегодня, 2 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

«Если мы не договоримся с конгрессом, или если Мексика не сделает то, что должна… мы закроем границу — и все. Или мы закроем некоторые участки границы, а не всю ее. Но это единственный вариант ответа, и я однозначно намерен сделать это», — сказал Трамп.

При этом президент США признал, что закрытие границы с Мексикой будет иметь негативный эффект на американскую экономику.

Но Трамп также подчеркнул, что для него, как для президента США, важна конечно и торговля, но и безопасность границы не на последнем месте.

В связи с этим он подчеркнул, что у США будет либо укрепленная граница, либо закрытая граница.

Также Трамп уверен, что полное закрытие границы остановит наркотрафик на сотни миллионов долларов.