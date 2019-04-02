Вашингтон, 2 апреля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Резкое увеличение военных расходов стран — членов НАТО — огромный прогресс и усиление альянса, заявил 2 апреля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом Дональд Трамп отметил, что с тех пор, как он занял пост президента США, такого заметного изменения системы оплаты военных расходов еще не было.

Напомним, встреча президента США и генсека НАТО проходит в Вашингтоне перед торжественными мероприятиями в честь 70-летия создания Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение финансовых взносов стран — членов НАТО являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, сателлиты США должны платить Вашингтону за безопасность.