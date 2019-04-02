Баку, 2 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. «Мы живем в условиях войны, она еще не окончилась, завершился первый этап войны». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения воинской части азербайджанской армии сегодня, 2 апреля.

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Что касается нагорно-карабахского конфликта, то, по словам Алиева, конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Новое руководство Армении хотело изменить формат переговоров. Общественности известны и некоторые заявления. Однако однозначная позиция Азербайджана не позволила сделать это. Конфликт происходит между Арменией и Азербайджаном. Наши земли оккупировала Армения. На оккупированных землях 80 процентов военнослужащих с противоположной стороны — граждане Армении. Поэтому переговорный процесс должен проводиться и проводится между двумя странами. Последняя Венская встреча была важна в том числе потому, что еще раз подтвердила существующий формат. И переговоры между министрами иностранных дел, и встреча между руководством еще раз показывают, что это — армяно-азербайджанский конфликт», — заявил Алиев.