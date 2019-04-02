Москва, 2 апреля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Избиратели Украины отвергли действующую власть и ту киевскую грибницу, которая по недоразумению называется политической элитой Украины. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пленарном заседании Государственной думы РФ сегодня, 2 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Пять лет жителям, гражданам Украины промывали мозги, рассказывая им, что главная задача каждого — это бороться с Россией, что на самом деле символически важно, что в ночь после выборов прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, что купленный на чужие сребреники томос об автокефалии — это достижение президентства Порошенко, и, наконец, право ездить в Европейский союз без визы, как у Самоа, Никарагуа и Тринидада и Тобаго, — это и есть главное достижение за пять лет. На самом деле валовый внутренний продукт Украины снизился за это время с 220 до 116 миллиардов. Вот в чём результат пяти лет хозяйничания этой власти.

И сегодня на скамье позора рядом с Порошенко обязательно должны быть его благодетели на Западе, которые всё это время лицемерили по поводу борьбы с коррупцией, которой они занимаются во всём мире», — сказал Затулин.

Лидерство Владимира Зеленского по итогам первого тура голосования, подчеркнул депутат, — это следствие голосования «против всех», так как этой графы не было в бюллетенях.

«Очевидно, что Зеленский будет президентом, если хотя бы какая-то капля приличия осталась на Украине и на Западе. Но это не значит, что мы должны вестись на это и думать, что, если так случится, мы должны считать всё происшедшее на Украине на самом деле законными, справедливыми и честными выборами. Они не были ни честными, ни справедливыми. Эти выборы были в условиях, когда неизвестно, сколько избирателей на Украине. Эти выборы были в условиях, когда миллионы людей на востоке Украины были лишены права голоса, как и все украинцы, граждане Украины, находящиеся в России», — заметил Константин Затулин.

Зампред Комитета по делам СНГ прокомментировал также и попытки отыскать некое российское «вмешательство» в выборы президента Украины:

«Продолжается и в случае с Украиной желание под лупой обнаружить вмешательство Российской Федерации. Уже объявлено о том, что сценарий Российской Федерации, оказывается, провалился. Это сказал тот самый гарант Конституции в ночь после голосования. Никакого вмешательства Российской Федерации не было. А вот влияние Российской Федерации было, есть и будет, и не только на выборы на Украине, но и на всякие выборы, которые происходят вблизи и вдали от наших границ. Луна и Солнце не вмешиваются в наши голосования, но большие планеты всегда своим существованием, своей историей, своей культурой, как в случае с Россией, оказывают влияние и меняют траекторию других планет. Так и будет. Пусть никто не надеется на другое».

Депутат добавил, что, несмотря на окончательное решение о признании итогов выборов, которое принимает глава государства, Государственная дума должна будет по завершении цикла выборов на Украине высказаться по их поводу.

«Потому что на втором тысячелетии нашего государства мы нуждаемся в правде в отношении всего происходящего на нашей исторической Родине — теперь Украине — не меньше, чем во времена князя Владимира, который крестил Русь. И мы не имеем права быть слабыми», — заявил Затулин.