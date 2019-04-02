Алжир, 2 апреля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает официальное алжирское информационное агентство АПС.

Отставка

Сообщается, что Бутефлика направил уведомление о своей отставке в Конституционный совет. В ближайшее время Конституционный совет Алжира соберется для обсуждения прошения Бутефлики об отставке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бутефлика является бессменным президентом Алжира с 1999 года. Сейчас политику 82 года, и он тяжело болен.

Тем не менее он хотел принять участие в очередных президентских выборах (это были бы его пятые по счету выборы). Но в Алжире начались массовые протесты, которые в итоге принудили Бутефлику уйти в отставку.