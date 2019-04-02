Москва, 2 апреля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Некоторых из разработчиков нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» пришлось уволить из-за недолжным образом организованной работы. Об этом 2 апреля сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Roscosmos.ru Макеты космического корабля «Федерация»

В комментариях на его странице один из пользователей поинтересовался, «когда уже появятся хорошие новости» о корабле «Федерация», отметив, что «важнейший проект для отечественной космонавтики постоянно сдвигают на такие большие сроки».

Дмитрий Рогозин отреагировал на комментарий, отметив, что работа над новым кораблём была организована не должным образом, «как и многие другие проекты РКК «Энергия».

"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на лётные испытания», — написал глава Роскосмоса.

https://twitter.com/Rogozin/status/1113077552535539712

Напомним, разработкой корабля «Федерация» занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Предполагается, что корабль будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и в дальний космос. При этом его не предполагается использовать для полётов к Международной космической станции. Первый беспилотный полёт корабля планируется осуществить до 1 апреля 2023 года.

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