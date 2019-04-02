Москва, 2 апреля, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил готовность и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности в формате Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта.

«Владимир Путин подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что при обсуждении вопросов двусторонней повестки дня подтверждён обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телефонном разговоре с Путиным премьер Армении Никол Пашинян проинформировал об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян выразил выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе.