Чебаркуль, Челябинская область, 2 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. В Челябинской области под стражу отправлен директор ООО «Городское коммунальное хозяйство» (Чебаркуль) Евгений Бородин. Ему предъявлено обвинение в присвоении денег и в даче взятки, сообщили журналистам в областном управлении СКР.

(сс) sajinka2 Взятка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бородин был задержан по подозрению в том, что в 2016 году дал главе Чебаркуля взятку в виде оказания услуг на сумму больше 50 тыс. рублей. Также его заподозрили в перечислении средств ООО «Чебаркульгорводоканал», директором которой он являлся, на счета фирмы своего родственника. Размер ущерба превысил 1,1 млн рублей.

На аресте гражданина настоял Следственный комитет. Оперативное сопровождение этого дела осуществляют сотрудники МВД.