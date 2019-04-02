Киев, 2 апреля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко заявил о постигшем его горе из-за ликвидации в Донбассе участницы карательной операции по кличке «Ведьма». Своей печалью и соболезнованиями президент Украины поделился 2 апреля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Тяжкая весть с фронта», — написал Порошенко, добавив, что ему сложно поверить в такую утрату.

Нацистка Яна Червоная с 2016 года в составе батальона «Донбасс» участвовала в карательной операции Киева против ДНР и ЛНР.

Как сообщили в соцсетях подельники «Ведьмы», заслуженная награда пришла к ней в виде управляемой ракеты, попавшей в блиндаж.

Таким образом, главком «сильнейшей армии Европы» приобрёл дополнительный повод напомнить о себе в ходе предвыборной кампании.