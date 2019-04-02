Лондон, 2 апреля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI вернулись к максимумам 2019 года, достигнутым ранее во время сессии, 2 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent поднялась до $69,28 за баррель и находится вблизи максимума $69,50 за баррель.

Нефть марки WTI также выросла до $62,51 за баррель и находится всего в одном центе от максимума $62,52 за баррель.

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