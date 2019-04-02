Москва, 2 апреля, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Россию с рабочим визитом 4 апреля и проведет краткие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам сегодня, 2 апреля.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху. И 4 апреля краткие такие, быстрые рабочие переговоры, сверка часов произойдет», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Израиля Анна Йонатан-Леус заявила, что Нетаньяху приедет в Москву 4 апреля, чтобы встретиться с президентом России.

Накануне, 1 апреля, состоялся телефонный разговор Путина с Нетаньяху. Лидеры двух стран обсудили военное сотрудничество между Россией и Израилем, контакты по военной линии, а также ситуацию на Ближнем Востоке в целом.