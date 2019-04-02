Брюссель, 2 апреля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров ЕС «быть терпеливыми» в отношении Великобритании, так и не определившейся по соглашению о Brexit, 2 апреля передает агентство Reuters.

European People's Party Дональд Туск

«Даже если после сегодняшнего дня мы не узнаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливыми», — заявил Туск в «Твиттере».

Парламент и правительство Великобритании до сих пор не согласовали сделку по выходу из ЕС с Брюсселем. Евросоюз уже дал Лондону одну «отсрочку» по Brexit — сроки выхода сдвинуты до 12 апреля.

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