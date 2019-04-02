Вашингтон, 2 апреля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. США сумеют убедить Турцию отказаться от российских ЗРС С-400 в пользу американских систем Patriot, заявил 2 апреля и.о. главы Пентагона Патрик Шэнэхэн.

ИА REGNUM С-400

По его словам, в случае такого исхода турецкая сторона получит всё «надлежащее военное оборудование».

Кроме того, в этом случае Вашингтон сможет продать Турции истребители пятого поколения F-35.

Напомним, 1 апреля Вашингтон остановил поставки Анкаре всех материалов и продукции, связанных с истребителями F-35, в программе создания которых Турция участвовала много лет.

Основанием для такого решения американская сторона объявила намерение Турции закупить российские системы ПВО С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о внесении аванса за С-400.