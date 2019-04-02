Москва, 2 апреля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Западные санкции практически никак не сказались на нашем партнерстве с арабским миром. С таким утверждением выступил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на пресс-конференции накануне открытия в Москве IV Международной выставки «Арабия — ЭКСПО», которое состоится 8−10 апреля 2019 года.

Аттилио Симонетти. Арабы в интерьере

«Здесь действует другой подход, если хотите, работает другая идеология отношений, основанных на многолетнем взаимном доверии, — сказал Катырин. — Их начало еще в советской эпохе, и они мало поддаются конъюнктурному влиянию. В основном устоялась и структура взаимного торгово-экономического сотрудничества, номенклатура поставок изменяется постепенно. Здесь есть устоявшаяся приятная для нас тенденция — ежегодно растет объем поставок машин и оборудования. Вторая важная статья наших поставок — зерно. Всего же мы наторговали с арабским миром в прошлом году почти на 22 млрд долл».

У нас в стране из-за санкций и контрсанкций выпали некоторые наши поставщики — их в своей сфере заменили арабские партнеры, отметил Сергей Катырин: «Почти 80 процентов нашего импорта из этих стран — это сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары, в том числе свежие овощи и цитрусовые и, что может для кого окажется неожиданным, — картофель. Доля арабского картофеля в общем объеме российского импорта этого товара в 2018 году составила 56 процентов, а цитрусовых и томатов — по 28 процентов».

Арабский бизнес заинтересован и в инвестициях в РФ — их совокупный объем в проекты, находящиеся на стадии рассмотрения совместно РФПИ и суверенных инвестиционных фондов арабских стран, составляет сегодня порядка 20 млрд долл, сообщил глава ТПП РФ.