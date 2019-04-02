В Калининграде горит промзона на площади 1,8 тыс. квадратных метров
Калининград, 2 апреля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в промышленной зоне в Калининграде. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Калининградской области.
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Пожар
Огонь полыхает на площади в 1,8 тыс. квадратных метров. Из них 400 квадратных метров — здание, в котором хранились деревянные палеты. Вокруг здания горят отходы деревообработки на открытой площадке.
По предварительным данным, причиной пожара стало горение камыша.
К тушению пожара привлечены 69 человек и 13 единиц спецтехники.