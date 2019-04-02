Киев, 2 апреля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко нанял израильского «специалиста по чёрному пиару» Моше Клюгхафта для борьбы со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским, заявил 2 апреля экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На своей странице в социальной сети Facеbook Саакашвили сообщил, что Клюгхафт знаком ему по Грузии, «где он работал на олигарха Иванишвили».

«Этот тезис о том, что Зеленский — марионетка, это его рук дело и в ближайшие дни он выкинет серию грязных трюков против Зе. Думаю, ничего у них не выйдет, но предупрежден — значит вооружен!» — написал политик.

Как передавало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов состоялся на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. После обработки 99,77% бюллетеней актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует, набирая 30,22% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко занимает второе место с результатом 15,95%. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, набирающая 13,4% голосов.