Киев, 2 апреля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Украинский президент и кандидат в следующие президенты Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости проверить руководство концерна «Укроборонпром» на полиграфе, более известном как «детектор лжи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

По утверждению пресс-службы президента Украины, такое заявление Порошенко сделал на совещании с секретарём СНБО Александром Турчиновым и его замом Сергеем Кривоносом.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром», — цитирует пресс-служба заявление Порошенко.

Сообщается, что уже поручено составить списки людей, которых надо проверить на полиграфе.

Напомним, в ходе предвыборной кампании на Украине разразился скандал из-за крупных хищений в военно-промышленной сфере. В частности, руководство «Укрспецэкспорта» и «Укроборонпрома» заподозрили в хищении десятков млн долларов.

Отмечается, что поручено отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

Стоит отметить, что эта тема активно используется конкурентами Порошенко на президентских выборах.