Киров, 2 апреля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Кировский областной суд, признавший незаконным распоряжение министерства энергетики и ЖКХ региона в части начисления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с квадратного метра, объяснил свое решение.

Мусорные контейнеры

Как следует из мотивировочной части решения суда, для определения нормы накопления отходов в 2005 году проводились обследования контейнерных площадок на трех участках в городе, по результатам замеров норма накопления составила 1,732 кубометра с человека. В 2017 году замеров не проводилось, а экспертное заключение основано на исследовании нормативов накопления ТКО в десяти регионах по документам, опубликованным в местных СМИ, а также по итогам технического отчета десятилетней давности. Суд счел замеры неактуальными.

При этом судья Ольга Сметанина указала, что региональные власти могут установить плату за вывоз мусора, исходя из площади жилого помещения согласно постановлению правительства от 2011 года, сообщает портал «Свой. Кировский». Но в то же время должен учитываться и норматив накопления отходов, а на момент принятия постановления правительства Кировской области об установлении тарифа на услуги регионального оператора ТКО, норматив накопления отсутствовал.

Напомним, 27 марта суд признал незаконным постановление правительства региона о расчете платы за услуги регионального оператора ТКО с квадратных метров площади, а не с числа проживающих.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, опираясь на решение Кировского облсуда, общественная организация «Стопкартель» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), требуя разобраться с «мусорным» тарифом в Нижегородской области.

В настоящее время в регионе применяется аналогичная кировской система расчета платы за ТКО, установленная постановлением правительства области от 26 декабря 2018 года — за обращение с ТКО жители многоквартирных домов платят с «квадрата», а не с человека. Причем в сельской местности плата рассчитывается с учетом числа проживающих.

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