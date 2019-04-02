Москва, 3 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, в Госдуме пройдет «правительственный час», в ходе которого на вопросы депутатов ответит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Депутаты планируют обсудить ход реализации национальных проектов, которые курирует Голикова. Речь идет о демографии, здравоохранении, образовании и науке. Как заявила сама Голикова на предварительной встрече с депутатами, на эти цели в 2019—2024 годах выделено 6,2 трлн рублей.

«Что касается конкретно 2019 года, то сводной бюджетной росписью федерального бюджета на цели этих четырех проектов предусмотрено 820 млрд рублей. На сегодняшний день по почти 804 млрд рублей доведены лимиты бюджетных обязательств», — заявила Голикова.

Как рассказал журналистам накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, депутаты планируют обсудить с вице-премьером ряд особо важных вопросов в социальной сфере.

«Одна из тем, с которой я буду выступать от фракции, которую я хотел бы поднять, состоит в том, что мы установили целый ряд преференций для тех, кто берет на воспитание детей. Получилось, однако, так, что на сегодняшний день опекунство оказывается значительно выгоднее, чем усыновление. Потому что с помощью установления опеки опекунам производятся выплаты и зачисляется трудовой стаж, получают заработную плату, а дети, оставаясь сиротами, сохраняют право на получение отдельного жилья. Если же ребенок усыновлен, то этого права он лишается, поскольку перестает быть сиротой, а родители получают разовую выплату», — отметил Исаев.

Кроме того, депутаты также планируют обсудить проблемы в области здравоохранения, образования и науки.