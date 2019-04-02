Ford «пересмотрит инвестиции» в Великобританию из-за Brexit
Лондон, 2 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Компания Ford «пересмотрит инвестиции» в британскую экономику в случае «жесткого Brexit», 2 апреля передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
Председатель правления Ford of Europe Стивен Армстронг заявил, что компания рассматривает потенциальные последствия выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем как «катастрофические».
По словам Армстронга, в случае «жесткого Brexit» автопроизводитель «должен будет серьезно пересматривать долгосрочные планы инвестиций в страну».
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