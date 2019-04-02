Лондон, 2 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Компания Ford «пересмотрит инвестиции» в британскую экономику в случае «жесткого Brexit», 2 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Председатель правления Ford of Europe Стивен Армстронг заявил, что компания рассматривает потенциальные последствия выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем как «катастрофические».

По словам Армстронга, в случае «жесткого Brexit» автопроизводитель «должен будет серьезно пересматривать долгосрочные планы инвестиций в страну».

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