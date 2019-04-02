Бишкек, 2 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Киргизии насчитывается 77,8 тысячи граждан, официально числящихся безработными. Всего же на учете в службах занятости состоят 98,4 тысячи киргизстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и соцразвития Жаныл Алыбаева.

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Чиновница отметила, что с начала 2019 года в службы занятости обратились 34,5 тысячи человек. Из них 19,2 тысячи были проконсультированы по вопросам законодательства о труде и занятости, а также по темам выбора профессии и профобучения и переобучения.

Также стало известно о том, что служба занятости помогла устроиться на работу 3,6 тысячам граждан, ранее числившимся безработными. При этом оплачиваемыми общественными работами и профессиональным обучением удалось охватить 2 тысячи киргизстанцев.

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