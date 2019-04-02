Чебоксары, 2 апреля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту падения линии ЛЭП на 54-летнего мужчину, который получили переломы рёбер и остался инвалидом. В произошедшем обвинили 50-летнего сотрудника организации, обслуживающей опоры сети воздушных линий связи, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

ЛЭП

Инцидент произошёл 23 марта 2018 года в Марпосадском районе. Опора линии связи упала на проходившего мимо 54-летнего мужчину, у которого врачи констатировали переломы нескольких ребер и другие травмы. Ему была установлена третья группа инвалидности. В ходе разбирательств под уголовное преследование попал 50-летний сотрудник организации, обслуживающей опоры сети воздушных линий связи.

«По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по профилактическому обслуживанию воздушных и подвесных кабельных линий связи, в том числе: по контрольному осмотру опор для определения необходимости их ремонта, замены или укрепления. В ходе очередного осмотра он не выявил факт нахождения одной из опор, установленной по улице Шолохова, в аварийном состоянии из-за гниения древесины и непригодности ее для дальнейшей эксплуатации», — сказал Олег Дмитриев.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Дело направлено в суд.

Напомним, ранее в Чувашии возбуждены уголовные дела по факту схода ледяных глыб с крыш, в результате чего пострадали люди. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале с крыш жилых домов по улице Ленинского комсомола и улице Водопроводной глыбы льда рухнули на 28-летнюю девушку и 14-летнего подростка. Мальчик попал в больницу, возбуждено уголовное дело. 6 марта в Чебоксарах на местную жительницу с крыши одного из домов по улице Николаева упала снежная масса. В больнице у горожанки диагностировали ушиб мягких тканей головы и двух пальцев левой кисти, возбуждено уголовное дело.