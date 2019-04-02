Вашингтон, 2 апреля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. ВМС США запустили проект по поиску способов защиты своих кораблей и военно-морских баз от роев коммерческих дронов. В настоящее время собирается команда проекта. В нее планируют включить инженеров, разработчиков и даже хакеров. Команда будет смешанной: в ней будут как военные, так и гражданские специалисты. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense One.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По мнению американских военных, коммерческие дроны стали широко доступны, и довольно легко могут быть модифицированы для нанесения ударов по кораблям и базам ВМС США. Даже невооруженные беспилотники представляют серьезную опасность для самолетов и вертолетов флота.

Ранее ВМС США уже пытались решить данную проблему. Для этого в 2014 году проводились испытания 30-киловатного лазера под названием XN-1 LaWS на борту транспортного дока-амфибии Ponce в Персидском заливе. В качестве мишени использовался беспилотный летательный аппарат ScanEagle.

Издание пишет, что флотским чиновникам понравилась идея отражения атаки роя вражеских дронов лазером. Стоимость выстрела оказалась невысокой, около одного доллара, а не 750 тысяч долларов, как при использовании ракетного оружия. ВМС США закупили еще два лазера по 150 миллионов долларов каждый, которые должны быть развернуты в 2020 году.