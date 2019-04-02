Москва, 2 апреля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, решающем чтении правительственную поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Исаак Левитан. Лодка на берегу

Сегодня транспортный налог на такие средства передвижения не распространяется — в Налоговом кодексе прямо прописано, что весельные лодки и лодки с мотором мощностью менее 5 л. с. не выступают объектами налогообложения. Ко второму чтению законопроекта правительство внесло поправку, в которой предложило ликвидировать эту статью налога. Тем самым, исключение для таких лодок, прописанное в законе, отменяется.

Таким образом, владельцам весельных лодок и моторных лодок, мощностью менее 5 лошадиных сил, туристам и рыболовам, могут прийти уведомления об уплате транспортного налога, если ТС зарегистрировано.

Сейчас согласно ст. 358 Налогового кодекса, объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не являются объектом налогообложения, в частности, весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил.

Третье чтение законопроекта может состояться уже 4 апреля.