Душанбе, 2 апреля, 2019, 20:16 — ИА Регнум. В водохранилище Нурекской гидроэлектростанции низкий уровень воды и до критической отметки осталось всего 3 метра. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает «Авеста» со ссылкой на источники в энергетических ведомствах Таджикистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По информации источника, в первом квартале 2019 года уровень воды снизился до отметки 859 метра (критическая отметка — 856 метра). Это произошло после того, как Нурекской ГЭС был выработан значительный объем электроэнергии. После достижения критической отметки ГЭС должна будет начать работать только на приточность, иначе дальнейшее использование воды водохранилища для выработки электроэнергии будет небезопасно.

Источник «Авеста» привел статистику выработки электроэнергии за прошедшие сутки в Таджикистане: «За прошедшие сутки в республике произведено 42 млн кВт•ч электроэнергии, порядка 28−30 млн кВт•ч из которых приходится на долю Нурекской ГЭС. За последние сутки приточность реки Вахш в районе Нурекского водохранилища увеличилась до 400 кубов в секунду и данная тенденция идет к росту. Если этот показатель достигнет 500−600 кубов в секунду, то ГЭС может работать на приточность, без сработки запасов воды».

В то же время часть жителей столицы, а также жители регионов Таджикистана с начала марта 2019 года остро ощущает нехватку электроэнергии.

Напомним , что сейчас электричество отключают в дневное время с 9:00 до 16:00. Ранее причиной таких перебоев называли проведение ремонтно-профилактических работ. Позже госэнергохолдинг «Барки точик» заявил о задолженности таджикистанцев за электроэнергию — около 1 млрд сомони.