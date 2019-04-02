Москва, 2 апреля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Российская Федерация сегодня, 2 апреля, уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможности введения ответных мер в отношении импорта из стран Европейского союза из-за того, что Брюссель ввел тарифные квоты на стальную продукцию. Об этом сообщается на сайте ВТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

В сообщении сказано, что Россия уведомила Совет по торговле товарами о своем решении приостановить действие концессий или других обязательств в соответствии с Генеральным соглашением о тарифах и торговле от 1994 года (GATT 1994), которые по существу эквивалентны объему торговли, затронутому мерами Европейского союза.

Такое решение Россия рассматривает как ответную меру на решение евробюрократов ввести пошлины на стальную продукцию. Данные пошлины вводятся Евросоюзом как ответная мера на пошлины на сталь и алюминий, которые были введены властями США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия сегодня ввела защитные пошлины в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. Это ответная мера ЕС на американские пошлины на сталь и алюминий. Пошлины ЕС введены на три года.

При этом Евросоюз оставил квоты на импорт стальной продукции, и пошлины в 25% будут вводиться только при превышении данных квот.