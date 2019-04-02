Киншаса, 2 апреля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о росте заболеваемости лихорадкой Эбола в Конго после ряда нападений на медучреждения, 2 апреля передает агентство Associated Press.

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По словам представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, за последние две недели на востоке Конго зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания. За последнюю неделю марта зафиксировано 73 случая.

С начала вспышки Эболы на востоке Конго в августе 2018 года зафиксировано 1089 случаев заболевания, 679 заболевших погибли.

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