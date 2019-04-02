Киев, 2 апреля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».

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Сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при предоставлении разрешений на полёт воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава правительства России Дмитрий Медведев встретился в Москве с Бойко и Медведчуком. По официальной версии, они обсуждали вопросы транзита и поставок российского газа на Украину.

Напомним, по итогам голосования 31 марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко не прошел во второй тур выборов.