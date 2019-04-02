Каир, 2 апреля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Археологи обнаружили новое захоронение эпохи Древнего царства в комплексе Саккара в Египте, 2 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

По сообщению Министерства древностей, гробница относится к V династии, правившей Египтом в XXIV веке до нашей эры.

Некрополь Саккара в 30 километрах от Каира известен, прежде всего, ступенчатой пирамидой Джосера, которая считается первой египетской пирамидой в истории.

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