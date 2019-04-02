Семилуки, Воронежская область, 2 апреля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Следственные органы проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о ЧП в одной из школ Семилукского района Воронежской области — по словам матери одного из учеников, учитель целенаправленно обжёг ее сына утюгом. Об этом ИА REGNUM 2 апреля сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Цитата из к/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». реж Леонид Гайдай. 1992. Россия, США «Воспитание» утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени. По заявлению матери школьника, учитель сделал это целенаправленно: он вынул шнур утюга из розетки, подошёл к сыну, приложил утюг к спине и спустил пар.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка. В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила представитель СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура Архангельской области прекратила уголовное дело в отношении учительницы, избившей семиклассников скакалкой: женщина принесла извинения потерпевшим и возместила ущерб. Дело прекратили в связи с примирением сторон.