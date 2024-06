Москва, 2 апреля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Российскому певцу Сергею Лазареву достался 13-й номер для выступления в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом артист сообщил 2 апреля на своей странице в Instagram.

Okras Сергей Лазарев

«Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве!» — написал Лазарев.

https://www.instagram.com/p/BvwcnUBh1t4/

Напомним, конкурс «Евровидение» будет проходить в Тель-Авиве 14−18 мая. Россию на мероприятии будет представлять Сергей Лазарев с песней «Scream». Артист уже выступал на «Евровидении» в 2016 году с песней «You Are The Only One» и занял на конкурсе третье место.