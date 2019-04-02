Великий Новгород, 2 апреля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В Великом Новгороде организована доследственная проверка по факту отравления учащихся одной из школ в результате распыления газового баллончика. Об этом 2 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Björn Hansson Перцовый баллончик

«По предварительным данным, один из учащихся распылил газ из перцового баллона в здании школы, в результате несколько школьников почувствовали недомогание, девять из них были направлены в больницу для оказания медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что на месте в настоящее время работает следственная группа, которая устанавливает «причины и условия, способствующие произошедшему». Опрашиваются учащиеся и педагогический состав школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сегодня в управлении МЧС России по Новгородской области сообщили, что после распыления перцового баллончика в школе № 37 Великого Новгорода были эвакуированы около тысячи учащихся и 85 преподавателей.