Пречистое, Ярославская область, 2 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. В Ярославской области ООО сельскохозяйственное предприятие «Восход» получит в аренду без торгов 3,7 тыс га земли в Первомайском районе около села Семеновское. Постановление о целесообразности сделки подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко.

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Земля выделяется в рамках «масштабного инвестиционного проекта». «Восход» должен построить на ней молочно-товарный комплекс на 2400 голов. Срок аренды — 49 лет.

Инвестором выступает известный ярославский бизнесмен и политик, депутат Ярославской областной думы Тигран Казарян, связанный с группой компаний «Ташир». Уставной капитал «Восхода» составляет всего 10 тыс рублей.

О строительстве комплекса областные власти заявляли еще в 2018 году. Как сообщала тогда газета правительства области «Северный край. Ярославский регион», Казарян обещал инвестировать в строительство комплекса 1,7 млрд рублей.

Региональные власти в последние годы не раз заявляли о масштабных проектах в сфере сельского хозяйства, например о выращивании форели в Пошехонье или африканского сома в Ростовском районе. Пока ни один из них не реализован.