Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Петербургский парламент может отказаться от избрания новых почетных граждан Санкт-Петербурга в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM. Так, комиссия Законодательного собрания по образованию, культуре и науке 2 апреля рекомендовала депутатам не проводить такие выборы. За это решение проголосовали семь депутатов-единороссов из восьми членов комиссии. За выборы почетных граждан в 2019 году выступил ее председатель, представитель «Партии роста» Максим Резник, но переубедить коллег ему не удалось.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.

Оказалось, что юристы парламента нашли какие-то юридические неточности в документах тех общественных организаций, которые выдвинули номинантов. Например, они не сумели найти подтверждения существования в Петербурге благотворительной организации «Ночлежка» или Союза концертных деятелей. Единоросс Денис Четырбок выразил мысль, что можно было бы закрыть глаза на эти мелочи, но это оказало бы «медвежью услугу», так как почетных граждан избрали бы не совсем законно.

«(Мы) потребовали от спикера городского парламента Вячеслава Макарова ответа — почему он системно уничтожает традицию избрания почетных граждан Санкт-Петербурга?», — возмутилась председатель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. Обращение главному петербургскому единороссу Макарову подписали депутаты от СР Алексей Ковалев и Надежда Тихонова.

В обращении подчеркивается, что за восемь лет работы Макарова на посту спикера городской парламент только четырежды избирал почетных граждан и вновь намерен пренебречь этой традицией в 2019 году. Прежде настолько часто ежегодная традиция не прерывалась начиная с 1993 года.

«Но вновь и вновь отказываясь даже рассматривать возможность их избрания, городской парламент наносит огромную обиду как самим номинантам и общественным организациям, которые их выдвинули, так и многим миллионам поклонников их таланта по всему миру. Впрочем, имена Пьехи, Сокурова и Фирсова уже вписаны в историю Санкт-Петербурга и без одобрения петербургского парламента. А городские депутаты тоже смогут остаться в памяти города — как разрушители традиции чествования выдающихся петербуржцев», — говорится в документе.

Заметим, в последний раз звание почетного гражданина Петербурга присваивали в 2017 году, его одновременно получили экс-губернатор города, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. Тогда Вячеслав Макаров объявил, что выбирали даже не депутаты, а «выбирал господь».

В этот раз, правда, Макаров настроен все же отдать прерогативу выбора парламентариям, как и положено по закону.

«Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» должно присваиваться не реже одного раза в пять лет. Члены постоянной комиссии предлагают не проводить голосование по кандидатурам в этом году. Однако окончательное решение будет принято всеми депутатами на пленарном заседании Законодательного Собрания до 1 мая», — сообщил спикер.

Несколько депутатов ЗакСа уже заявили, что отказ от выборов при канидидатурах Пьехи, Сокурова и Фирсова будет равноценен глубокой обиде, нанесенной всем горожанам. Так, «яблочник» Борис Вишневский напомнил, что народный артист СССР Олег Басилашвили и директор Эрмитажа Борис Пиотровский просили пополнить список почетных граждан в 2019 году, иначе пострадает репутация Петербурга.

«За то, чтобы выбирать почетных граждан, голосовал только председатель комиссии Максим Резник. Остальные семь членов комиссии — единороссы Юрий Авдеев, Евгений Никольский, Юрий Бочков, Александр Ваймер, Любовь Егорова, Анастасия Мельникова, Юлия Мартемьянова — против. Окончательное решение будет принимать пленарное заседание ЗакСа. Хотя, конечно, шансов мало. Отказ от выбора почетных граждан — это грубейшая ошибка. И прямое неуважение к петербуржцам», — заключил Вишневский.