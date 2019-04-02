Москва, 2 апреля, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы ПАО «Туполев» Егор Носков и экс-руководитель компании «МиГ-Роста» Алексей Озеров признаны виновными и осуждены за многомиллионные махинации с государственным имуществом, сообщила 2 апреля журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Носков приговорен к восьми годам лишения свободы, Озеров получил 9,5 лет тюрьмы. Обоим мошенникам назначены крупные штрафы.

Бывшие топ-менеджеры признаны виновными в мошенничестве, легализации денежных средств и злоупотреблении полномочиями. С 2004 по 2011 год они в составе группы совершили «мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости» и «при заключении договора аренды земельного участка в Москве» компании «МиГ-РосТ», а также «мошенничество в отношении «РСК «МиГ» на сумму 200 млн рублей».

Егор Носков и Алексей Озеров нанесли ущерб государству на сумму порядка 800 млн рублей. Их имущество арестовано. Заявлено, что оно позволит возместить причиненный мошенниками ущерб.