Париж, 2 апреля, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не может длительное время быть заложником политического кризиса в Великобритании. Об этом президент Пятой республики сказал сегодня, 3 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Вардкаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Наш приоритет должен быть в хорошем функционировании Европейского союза и общего рынка. Европейский союз не может длительно быть заложником разрешения политического кризиса в Великобритании», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что теперь с Великобританией нужно выстраивать новые отношения, так как Соединенное Королевство всё же должно выйти из Евросоюза. При этом Лондон всё равно останется «другом и ключевым союзником».

«Но мы не можем провести следующие месяцы в урегулировании порядка нашего «развода», — подчеркнул Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но этого так и не произошло, так как парламент не желает одобрять план по выходу, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с евробюрократами.