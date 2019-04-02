Киев, 2 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко поздравил его с выходом во второй тур президентских выборов. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба украинского лидера.

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Отмечается, что в ходе беседы Туск «особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства».

Стороны также обсудили «вопросы двусторонней повестки дня» и договорились о дальнейших контактах на высшем уровне, информирует пресс-служба.

Напомним, первый тур президентских выборов состоялся на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. После обработки 99,5% бюллетеней на выборах лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский, набирающий 30,22% голосов. Пётр Порошенко занимает второе место с 15,94% голосов. Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13,39%.