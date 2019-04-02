Москва, 2 апреля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко будет договариваться со всеми участниками первого утра выборов президента Украины и пугать их возможной победой своего конкурента — шоумена Владимира Зеленского. Об этом 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совфеда РФ Олег Морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украина — страна чудес, и давать прогнозы по результатам второго тура очень сложно. Конечно, шансов больше у Зеленского, учитывая отрыв, но понятно, что в руках Порошенко скрытые козыри. Он будет договариваться со всеми участниками первого тура. И так или иначе пугать их победой своего конкурента», — сказал Морозов.

Что касается шансов Зеленского, то, как считает сенатор, всё зависит от того, как он будет себя вести всё оставшееся до третьего тура время.

«Если он будет умно молчать три оставшиеся недели, то его шансы высоки, — сказал член Совфеда РФ. — Если он будет произносить слова относительно своей программы действий, то это политический цугцванг, потому что он сам плохо знает, что он собирается делать. Конечно, козырей на руках больше у Порошенко, но вопрос в том, помогут ли эти козыри ему догнать и перегнать далеко убежавшего Зеленского».

Немаловажное значение, по мнению Морозова, имеет ещё и то, что Зеленский, в отличие от своих основных конкурентов, ведёт борьбу за кресло президента, «не имея ни сантиметра ответственности за всё то, что за его спиной».

«Он ничего не сделал ни хорошо, ни плохо. Наверное, поэтому за него и голосуют», — предположил Морозов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артура Герасимова, прошедшие выборы президента Украины стали «красной карточкой» для системной оппозиции.

«Это было предупреждением украинской власти, но одновременно это была даже не жёлтая, это была красная карточка украинской оппозиции, которая проиграла выборы несистемному кандидату», — заявил глава фракции.