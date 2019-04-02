Москва, 2 апреля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Стоимость одного места багажа при покупке билета по безбагажному тарифу «Аэрофлота» составит от 2000 до 3675 рублей. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба авиакомпании.

Грук Андрей ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево.

Как уточняется, минимальная стоимость перевозки регистрируемого багажа по безбагажным тарифам «Лайт» будет составлять 2000 рублей при оплате на сайте, 2500 рублей — при оплате в аэропорту.

При полётах за границу стоимость места багажа составит €40 (2940 рублей) при онлайн-покупке, €50 (3675 рублей) — при оплате в аэропорту.

Напомним, группа «Аэрофлот» объявила о введении со 2 апреля безбагажных тарифов на ряде европейских направлений. Сообщалось, что данная мера позволит снизить стоимость билетов экономкласса. На некоторых направлениях снижение стоимости будет составлять до 30%.