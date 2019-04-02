Москва, 2 апреля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Законопроект об уточнении ряда норм в связи с реорганизацией негосударственных пенсионных фондов (НПФ) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Тивадар Костка Чонтвар. Старый рыбак (фрагмент). 1902

С 1 января 2019 г. все НПФ подлежат реорганизации из некоммерческих организаций в акционерные негосударственные пенсионные фонды. НПФ, которые не были реорганизованы, должны быть ликвидированы. Однако в Налоговом кодексе нет необходимой терминологии, применяемой к НПФ в форме акционерных обществ. Депутаты предлагают это исправить.

Так, с 2019 года изменена система вознаграждения НПФ по управлению средствами пенсионных накоплений. В частности, теперь оно состоит из постоянной части, которая не зависит от финансового результата и рассчитывается из средней стоимости активов, а также из переменной части, которая зависит от результата инвестирования средств. Кроме того, расходы, связанные с инвестированием, а также взносы в Агентство страхования вкладов теперь оплачиваются за счет собственных средств НПФ. Помимо этого, НПФ теперь несут фидуциарную ответственность за нарушение условий управления средствами.

Как отмечают авторы инициативы, такие нововведения, а также изменения пенсионного законодательства привели к изменению состава доходов и расходов НПФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Так, доходы НПФ включают в себя в том числе отчисления от дохода, полученного от инвестирования средств. Кроме того, в законе не прописаны нормы в отношении постоянной части вознаграждения. При этом расходы не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, так как раньше оплачивались за счет средств пенсионных накоплений организаций. А ежегодные отчисления в АСВ вообще не учитывались в формировании базы по налогу на прибыль, так как осуществлялись за счет дохода от инвестирования средств.

В связи с этим депутаты предлагают уточнить нормы Налогового кодекса в соответствии с новыми нормами закона о НПФ. Кроме того, авторы инициативы предлагают также прописать, что если НПФ заключил высокорисковую сделку для инвестирования пенсионных накоплений и в результате недополучил доход, то расходы, которые фонд направит на возмещение средств, не могут входить в состав расходов по налогу на прибыль. Другими словами, если в результате неосторожных действий НПФ недополучил деньги, он не сможет указывать сумму компенсации потерь в качестве расходов, снижающих налоговую базу по налогу на прибыль.