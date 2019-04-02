Клин, Московская область, 2 апреля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. До конца 2019 года на полигоне ТКО «Алексинский карьер» в Подмосковье заработает комплекс переработки отходов. Об этом заявила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова («Единая Россия») по итогам выездного заседания на полигон, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели полигона

«Что касается дальнейшей судьбы полигона, то до конца 2019 должен заработать комплекс переработки отходов мощностью 450 тысяч тонн в год с переработкой на уровне не ниже 50%. Уже разработана проектная документация. Сейчас начался сбор предложений по объекту, общественные обсуждения назначены на 29 апреля», — отметила депутат.

Она также сообщила, что с начала 2019 года на полигоне не были выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. С июня 2018 года на месте работает высокотемпературный факел мощностью 2 тысячи кубов в час для сжигания свалочного газа. Также запущен второй факел мощностью 1 тыс. кубов. Всего полигон принимает порядка 2500 тонн ТКО в сутки.

Напомним, полигон ТКО «Алексинский карьер» находится в 1,5 км от д. Ясенево и д. Золино и в 1,3 км от пос. Новощапово и д. Напругово городского округа Клин Московской области.

Читайте также:Дегазацию подмосковного полигона «Алексинский карьер» начнут раньше срока