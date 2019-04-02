Москва, 2 апреля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Суть Минских договорённостей должна оставаться неизменной, их можно только дополнять, заявил 2 апреля глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Московскому комсомольцу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что иных документов для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе не существует.

«Другого документа, кроме Минских договорённостей, нет. Их можно, конечно, дополнять», — сказал Сергей Лавров.

В качестве примера такого дополнения глава МИД РФ привёл возможность включить в документ пункт о вооруженной охране наблюдателей ОБСЕ, которую могла бы предоставить Организация Объединенных Наций.

«Но суть этих договорённостей должна оставаться нетронутой», — особо подчеркнул министр иностранных дел России.

Напомним, ранее МИД России неоднократно заявлял о своей поддержке деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне вооруженного конфликта на Украине.