Сергей Лавров рассказал об изменениях в Минских соглашениях
Москва, 2 апреля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Суть Минских договорённостей должна оставаться неизменной, их можно только дополнять, заявил 2 апреля глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Московскому комсомольцу».
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что иных документов для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе не существует.
«Другого документа, кроме Минских договорённостей, нет. Их можно, конечно, дополнять», — сказал Сергей Лавров.
В качестве примера такого дополнения глава МИД РФ привёл возможность включить в документ пункт о вооруженной охране наблюдателей ОБСЕ, которую могла бы предоставить Организация Объединенных Наций.
«Но суть этих договорённостей должна оставаться нетронутой», — особо подчеркнул министр иностранных дел России.
Напомним, ранее МИД России неоднократно заявлял о своей поддержке деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне вооруженного конфликта на Украине.