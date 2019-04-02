Курган, 2 апреля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Правительство Курганской области намерено ввести в сельскохозяйственный оборот 245 тысяч га неиспользуемой пашни. Соответствующие задачи, как сообщает пресс-служба губернатора региона, временно исполняющий обязанности главы Зауралья Вадим Шумков на выездном совещании 2 апреля поставил перед департаментом АПК и главами районов.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Москва. Метро Киевская

«Мы должны сохранить лучшие традиции, наращивая объёмы производства. Отрабатывайте по этому вопросу более активно с действующими сельхозтоваропроизводителями, теми, кто уже работает на земле, и теми, кого можно привлечь дополнительно», — заявил Шумков.

По оценке врио губернатора Курганской области, введение в оборот 245 тысяч га позволит создать около 3 000 рабочих мест.

В 2019 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Курганской области будет увеличена на 4 тыс. га и составит 1 млн 342 тысячи га. Площадь ярового сева составит 1 млн 261 тысячу га., на 133 тысячах га будут посеяны масличные культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в конце марта 2019 года принял отставку первого заместителя губернатора — директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина.