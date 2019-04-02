Нижегородские поклонники подарили Наталии Орейро русский паспорт
Нижний Новгород, 2 апреля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. На концерте в Нижнем Новгороде поклонники подарили аргентинской актрисе и певице Наталии Орейро, популярной в России после трансляции сериала «Дикий ангел», сувенирный русский паспорт. В ходе концерта артистка неоднократно высказывалась на русском языке, а открыла концерт русской песней «Поднимите руки выше».
Концерт начался на один час позже ранее запланированного времени, поскольку организаторы решили дать возможность добраться до площадки тем зрителям, кто не знал о переносе концерта в клуб Milo вместо концертного зала «Юпитер».
Комментируя подаренный русский паспорт несколько увеличенного размера, Орейро заявила, что теперь она русская, сообщает «НТА-Приволжье».
Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» она сказала, что «уж точно более русская, чем Жерар Депардье, который имеет российское гражданство».
Концерт в Нижнем Новгороде состоялся в рамках Unforgettable Tour. 2 апреля артистка выступит в Казани, далее ее ждут в Тольятти, Ереване, Красноярске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Воронеже. Стартовал российский тур в Санкт-Петербурге. Всего были запланированы концерты в 15 городах.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, концерт был перенесен в Milo в связи с тем, что «Юпитер» временно закрыли по решению суда.
С исковым заявлением обратился прокурор Нижегородской области, который требует устранить нарушения требований пожарной безопасности, влекущих угрозу жизни и здоровью людей. Заседание по данному иску назначено на 25 апреля.
Пресс-служба концертного зала сообщила, что устранить нарушения планируется до 15 апреля.
Кроме концерта Натальи Орейро, в афише «Юпитера» на апрель значатся выступления Веры Брежневой, групп «Моральный кодекс» и «Градусы», Аниты Цой, Сергея Безрукова с группой Krёstniy Pаpa, Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra.
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