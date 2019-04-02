Нижний Новгород, 2 апреля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. На концерте в Нижнем Новгороде поклонники подарили аргентинской актрисе и певице Наталии Орейро, популярной в России после трансляции сериала «Дикий ангел», сувенирный русский паспорт. В ходе концерта артистка неоднократно высказывалась на русском языке, а открыла концерт русской песней «Поднимите руки выше».

DonSimon Наталья Орейро

Концерт начался на один час позже ранее запланированного времени, поскольку организаторы решили дать возможность добраться до площадки тем зрителям, кто не знал о переносе концерта в клуб Milo вместо концертного зала «Юпитер».

Комментируя подаренный русский паспорт несколько увеличенного размера, Орейро заявила, что теперь она русская, сообщает «НТА-Приволжье».

Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» она сказала, что «уж точно более русская, чем Жерар Депардье, который имеет российское гражданство».

Концерт в Нижнем Новгороде состоялся в рамках Unforgettable Tour. 2 апреля артистка выступит в Казани, далее ее ждут в Тольятти, Ереване, Красноярске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Воронеже. Стартовал российский тур в Санкт-Петербурге. Всего были запланированы концерты в 15 городах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, концерт был перенесен в Milo в связи с тем, что «Юпитер» временно закрыли по решению суда.

С исковым заявлением обратился прокурор Нижегородской области, который требует устранить нарушения требований пожарной безопасности, влекущих угрозу жизни и здоровью людей. Заседание по данному иску назначено на 25 апреля.

Пресс-служба концертного зала сообщила, что устранить нарушения планируется до 15 апреля.

Кроме концерта Натальи Орейро, в афише «Юпитера» на апрель значатся выступления Веры Брежневой, групп «Моральный кодекс» и «Градусы», Аниты Цой, Сергея Безрукова с группой Krёstniy Pаpa, Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra.

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