Вильнюс, 2 апреля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Литвы, председатель парламентского комитета по делам Европы Гедиминас Киркилас сегодня, 2 апреля, в Сейме Литвы принимал делегацию Верховной рады Украины, отвечающую за развитие культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Henry Mühlpfordt Русофобская афиша Музея коммунизма в Праге

Кроме прочих вопросов, на встрече обсуждались культурные темы, которые «роднят Литву и Украину». После встречи Киркилас объявил о том, что «серьёзно рассматривается идея создания общего сериала о Константине Острожском». По словам литовского политика, именно «в победной битве против Москвы» в 1514 году во время битвы под Оршей заложена общая идентичность Литвы и Украины.

Украинскую делегацию возглавляет глава комитета по вопросам культуры и духовности Верховной рады Украины Николай Княжицкий.