Рыбинск, Ярославская область, 2 апреля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области объединят больницы № 1 и № 6. Постановление об этом подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Muzgb1.ru Больница № 1

Объединенное учреждение будет называться «Рыбинская городская больница № 1». Слияние должно завершиться до 1 сентября. Ранее оптимизация больниц прошла в Ярославле. Судя по всему, теперь пришла очередь муниципальных районов.