Москва, 2 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым отменить комиссии за снятие гражданами наличных средств в банкоматах чужих банков. Об этом 2 апреля сообщил замруководителя ведомства Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Банкомат

По его словам, с такой инициативой антимонопольная служба выступает в рамках мер по борьбе с так называемым «зарплатным рабством».

Кашеваров пояснил, что при выборе банка для выплаты заработной платы своим сотрудникам компании часто рассматривают в качестве одного из основных критериев наличие широкой банкоматной сети.

ФАС предлагает обнулить комиссии за снятие средств в банкоматах, не принадлежащих выдавшему карту банку, чтобы предоставить работодателям возможность «спокойно выбирать банк для обслуживания», отметил замглавы ведомства.

Напомним, что в России с 2014 года уже действуют поправки в законодательство, согласно которым сотрудник имеет право самостоятельно выбирать банк, на который ему будет начисляться заработная плата. Работодатель не вправе отказывать сотруднику в смене такого банка.