Москва, 2 апреля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Действующему президенту Украины Петру Порошенко были не нужны фальсификации, чтобы пройти во второй тур, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«В том, что Госдеп США очень внимательно следит за тем, что происходит на Украине, у меня нет никаких сомнений, — сказал Морозов. — Они уже поняли, что шансы Порошенко существенно поколеблены».

При этом сенатор отметил, что Петру Порошенко не было никакой нужны устраивать масштабные фальсификации в первом туре.

«Пётр Порошенко понимал, что его шансы пройти во второй были велики, — сказал Морозов. — Я в этом был уверен. Я всегда говорил, что Порошенко пройдёт. Задачу-минимум Порошенко решил».

Что касается возможностей другого кандидата в президенты Украины — Юлии Тимошенко, то, по мнению Морозова, если бы у нее был шанс поднять народ, она бы это уже сделала.

«Шанса такого у неё нет, и народ она вывести не может, — сказал сенатор. — Майдан на Украине — дело коллективное. Никакой политик один сделать Майдан не сможет. Либо гуртом, либо никак. Она человек крайне опытный, и она сейчас играет многовекторную игру: «Порошенко? Будем с ним договариваться. Зеленский? Будем с ним договариваться». Воевать и с тем, и с другим бессмысленно. Она играет вдолгую, и вместе с ней играет Госдеп США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что ни действующий президент Пётр Порошенко, ни шоумен Владимир Зеленский не справятся с теми вызовами, которые стоят перед ними и Украиной.

«Сейчас страна находится в таком кризисном состоянии, в войне, в экономической руине, в крайней бедности, в разрушении институтов правления страной. Перед Украиной очень большие вызовы. Беда в Украине очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК во втором туре, не справится с этими вызовами и не остановит ни войны, ни беды. Брать ответственность за какие-либо советы сейчас я не могу», — сказала Тимошенко.