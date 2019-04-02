Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США остановились на достигнутых значениях после нескольких сессий резкого роста, 2 апреля передает агентство Reuters.

Rabstol.net Котировки

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 44,87 пункта (0,17%), до 26 213,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,05 пункта (0,04%), до 2868,24 пункта, индекс Nasdaq упал на 4,30 пункта (0,05%), до 7824,61 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля индексы Уолл-стрит поднялись на 1−1,5%, Dow Jones преодолел «символические» 26 000 пунктов.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26000 пунктов